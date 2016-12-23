 

Реконструкцию филармонии планируют полностью завершить в течение 3 лет - ХОГА

23 декабря 2016 г. 16:23
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По словам директора Департамента градостроительства и архитектуры Михаил Рабиновича, завершить все работы по реконструкции Харьковской областной филармонии планируют в течение трех лет. По словам Рабиновича, если хватит средств и не будет никаких форс-мажоров, то вторая часть комплекса будет готова через год-полтора, а еще через столько же - филармония будет полностью готова.

Первый пусковой комплекс - органный зал начали строить в Харькове больше 10 лет назад – работы то останавливались, то возобновлялись. Зал был открыт летом 2016-го, осенью харьковчане услышали звучание нового органа.

А вот когда закончатся работы по реконструкции Исторического музеем пока, отмечает архитектор, пока сказать точно нельзя - все зависит от финансирования. Сейчас обсуждаются и денежные вопросы, и то какие работы в первую очередь необходимо провести внутри музея.
 

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Реконструкцию филармонии планируют полностью завершить в течение 3 лет - ХОГА - 23.12.2016

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