 

Рева: На Донбассе экономическая катастрофа

15 января 2017 г. 15:23
Источник: Корреспондент
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Разговоры о содержании Донбасса Россией на суму в три миллиардов долларов свидетельствуют о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина в воскресенье, 15 января.

"Донбасс никто не содержал – ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры в три миллиарда долларов, возможно, другие, это говорит только об одном – об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях", – сказал Рева.
Он добавил, что эти суммы идут на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса.
По словам министра, для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 миллиардов гривен.
"Если у нас сегодня на территории, временно оккупированной, проживает порядка 1 миллиона 200 тысяч пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1 700 гривен, на Донбассе она была больше, где-то около 2 000 гривен, это порядка 30 миллиардов гривен в год только на пенсионное обеспечение", – подсчитал Рева.

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