Ревизоры в "наливайках". Активисты устроили очередной рейд по рюмочным Харькова

После громкой истории с суррогатным алкоголем и нескольких месяцев затишья наливайки и закусочные стали возобновлять свою прибыльную деятельность - рассказывают общественники. Представители союза предпринимателей совместно с ребятами из ГО "Слобідське Козацьке Військо" решили посетить несколько популярных мест по продаже алкоголя на розлив. По многочисленным просьбам местных жителей, первым пунктом в маршруте "ревизоров" стала торговая точка на рынке у станции метро Холодная гора. После контрольной закупки на 11 гривен тайным покупателем - две стопки водки по 50 грамм и лимончик на закуску, естественно, без чека - комментирует председатель комитета по вопросам борьбы с теневой сферой экономики при ГУ ГНС в Харьковской области Александр Шармар, они попросили имеющиеся документы и лицензию на продажу алкоголя.

Александр Шармар, предс. комитета по вопросам борьбы с тен. сферой экономики при ГУ ГНС обл.

Торговля без кассового аппарата соответственно РРО ну и подозрение на фальсифицированные ликероводочные изделия. Кроме того не было в наличии договора у продавца с предпринимателем на осуществление её деятельности. А это большие штрафные санкции. Водка очень дешевая показалась нам и мы соответственно вызвали налоговую полицию и полицию патрульную.

Но самое удивительное, говорит Александр Шармар, что сомнительная ксерокопия лицензии вполне устроила "фискалов".

Александр Шармар, председатель комитета по вопросам борьбы с теневой сферой экономики при ГУ ГНС в Харьковской обл.

Ну ссылаясь на эту копию, налоговая служба перезвонила в соответствующее свое подразделение якобы подтвердили, что лицензия выдана.Там скорее всего, ну если есть лицензия то все ровно под чьей то крышей товарищ. Водка довольно дешевая. Ну и ряд нарушений, которые я уже перечислил.

Оперативники налоговой милиции от комментариев отказались, аргументируя работу "инкогнито" служебной необходимостью. Впрочем, не на камеру признали, что здесь действительно весьма занижены расценки на реализуемый алкоголь, да и отпускают его покупателям без чека. Затем активисты направились на трамвайный круг возле Южного вокзала, который, по словам общественников, славится буфетами, ларьками, и магазинчиками продажи алкоголя на вынос и на розлив. Общественники решили наведаться в кафе "Валерия", на которое ранее поступило несколько жалоб. Ассортиментом горячительных напитков широкий - от самой дешевой водки до вина и виски. То, что уголок покупателя присутствует уже хорошо - говорят ревизоры, а вот продажа алкоголя без чека и отсутствие лицензии - нарушение.

Хорт", ГО "Слобідське Козацьке Військо"

Произвел контрольную закупку 100 грамм водки - два по 50 и лимона. За это все заплатил 23 гривны. Чек мне не дали.

Аналогичная история с лицензией - в наличии только копия. Активисты вызвали сюда сотрудников местного райотдела и налоговой милиции. Вскоре в кафе приехала и собственница, которая в ходе скандала с участковым делает несколько громких заявлений.

Почему здесь все работают без лицензии, прикрываются прокурором. А я пожалуйста вот тебе стаю перед Вами я преступница с лицензией.

В налоговой милиции журналистам сообщили, что все необходимые документы: лицензия, разрешение на торговлю, на занятие предпринимательской деятельностью на этих двух точках были. Единственное нарушение, которое выявил их оперативник - реализация алкоголя без чеков. По данному факту будет инициирована проверка. Все материалы сегодняшней "ревизии" передадут в подразделение аудита Главного Управления Государственной Фискальной Службы в Харьковской области.

