Рейд трех городов. Любители бездорожья проверили свои джипы на прочность

Для тех, кому не сидится дома и хочется проверить возможности своих автомобилей - любители гонок по бездорожью устроили заезд в Красноградском районе. В мероприятии приняли участие почти полсотни внедорожников из трех областей - Харьковской, Днепропетровской и Полтавской.

А теперь начало бездорожья. Впереди снег и куча приключений. Лопаты готовы? поехали!

К такому количеству снега готовы оказались не все. Но - все знали что нужно делать.

Сергей

Уменьшаем давление в колесе, чтоб увеличить площадь контакта и машине будет проще выехать и будет сцепление лучше.

Давай пошел!

Опытные джиперы говорят - машину нужно готовить, от одного только полного привода чудес ждать не стоит.

Юрий

Подготовленный это значит должен быть выше клиренс, колеса больше, плюс лебедка, сендтраки, лопаты, хайджеки, чтоб без помощи других такие заносы преодолевать или другие препятствия.

Давай пошел!

Вадим

Мы все время в январе ездим на эту встречу, и сейчас такой же вариант. Это джиперское братство. Мы должны встречаться, мы должны приобщать новичков, и пока мы разговариваем - опытные копают снег

Многие участники признаются, реальность превзошла все ожидания - рельеф сложный, под толщей снега - лед.

Вадим