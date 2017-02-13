 

Россия показала разрушенные памятники Пальмиры

13 февраля 2017 г. 11:36
Источник: Корреспондент.net
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Видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов древней Пальмиры в Сирии опубликовало Минобороны РФ.

"Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры", - сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

По его данным, российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры (Тадмор) и прилегающих районов "зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона - главных достопримечательностей древнего города".

Уточняется, что на кадрах отчетливо видно, что террористы взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году).

Видео: 

Видеодоказательства уничтожения боевиками объектов Древней Пальмиры

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