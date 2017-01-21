 

Россиянин за взятку хотел получить паспорт гражданина Украины

21 января 2017 г. 10:55
Источник: Новое Время
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В Луганской области СБУ совместно с прокуратурой пресекла схему легализации в Украине иностранцев и лиц с оккупированных территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Службы безопасности Украины.

"В начале января в СБ обратился начальник одного из городских отделов Государственной миграционной службы. Он сообщил, что ему предлагают взятку за выдачу украинского паспорта по поддельным документам", - рассказали в пресс-службе УСБУ.

Сотрудники спецслужбы оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин РФ, который находится в розыске на территории России за экономические преступления. В Украину он прибыл, воспользовавшись документами другого человека – жителя АР Крым.

Вскоре злоумышленник взял фиктивный брак, изменил фамилию и попытался получить паспорт гражданина Украины.

Правоохранители задержали правонарушителя в служебном помещении Миграционной службы после передачи взятки чиновнику и получения паспорта.

Открыто уголовное производство. По решению суда на период следствия злоумышленник будет находиться под стражей. Проверяется его причастность к совершению уголовных правонарушений на территории Украины.

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