Российский телеканал подал в суд на украинский видеосервис

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10 февраля 2017 г. 15:38
Источник: Новое Время
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Российский телеканал Дождь подал судебный иск против компании Диван ТВ (украинский видеосервис Divan.TV).

Об этом сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева, передает RNS.

Она уточнила, что иск касается незаконного распространения контента телеканала.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы 9 февраля, указано на сайте картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований - 817 тыс. рублей (около $14 тыс.). Дата рассмотрения дела еще не назначена.

"Иск телеканала против ООО Диван ТВ подан в связи с невыполнением ООО Диван ТВ обязательств по договору, - сообщила Наталья Синдеева. - Это иск о взыскании задолженности по договору с требованием прекратить незаконное распространение продукции телеканала Дождь."
Напомним, что 12 января Нацсовет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию телеканала Дождь. Решение было принято из-за непризнания каналом территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

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