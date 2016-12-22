Рождественская ярмарка в Берлине впервые открылась после теракта

В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, работа которой была приостановлена 19 декабря, когда грузовик въехал в толпу, убив 12 человек и покалечив десятки.

Вокруг ярмарки теперь установлены заграждения. В знак скорби на территории больше не горят яркие огни и не играет рождественская музыка.

По всей Германии проходят полицейские рейды - власти ищут подозреваемого в совершении нападения 24-летнего Аниса Амри, который может быть вооружен и опасен.

За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.