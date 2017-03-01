Рябикин рассказал о планах привлечения лоукостеров в "Борисполь"

Новоназначенный руководитель Международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин озвучил планы по привлечению авиакомпаний-лоукостеров.

"Это может быть эконом-пакет по услугам в аэропорту. Что имеется в виду? Обслуживание по сокращенной программе за меньшие деньги. Также нужно обеспечить инфраструктурные требования лоукостов. Они таковы: он прилетел, а через 45 минут уже должен улететь обратно. Любая компания, которая таким образом пилотирует воздушные судна, стремится к этому минимальному нормативу нахождения на земле. Это значит, необходимо предоставить соответствующий слот "время прилета" и "время вылета", - пояснил он.

Глава "Борисполя" подчеркнул, что на земле компаниям-лоукостерам нужно предоставить максимальное содействие, начиная от быстрого обслуживания и заканчивая местом нахождения самолета по отношению к терминалу.

"Есть разница, когда автобус везет пассажиров 2-3 минуты, или когда везет их 15-20 минут. В "Борисполе" есть точки, когда лоукосты выставляют на дальние перроны, и автобус везет пассажиров по территории аэропорта 20 минут. При этом есть правило: пока пассажир не покинул борт, нельзя начинать действия по обслуживанию судна", - отметил Рябикин.

По его словам, ускорению наземного обслуживания будет также способствовать запуск централизованной системы заправки топлива - в перроне терминала D уже запроектирован и заложен соответствующий трубопровод.