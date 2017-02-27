"Рыночные тарифы": сколько платят за коммуналку в разных странах мира

С 1 марта в Украине снова поднимутся коммунальные тарифы - в этот раз уже на электричество. Эксперты прогнозируют вал неплатежей и новые шокирующие платежки, а власти советуют оформлять субсидии.

Повышение цен Кабмин объясняет тем, что Украина отказывается от советской системы предоставления комуслуг, когда за все платило государство, и переходит к рыночной системе европейского образца.

Правда, не учитывается, что в Европе тарифы привязаны к зарплатам. И там не платят треть доходов за коммуналку. "Вести" выяснили, какая часть зарплаты в Европе и США идет на оплату коммунальных тарифов.