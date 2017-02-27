 

"Рыночные тарифы": сколько платят за коммуналку в разных странах мира

27 февраля 2017 г. 11:53
Источник: Украинские новости
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С 1 марта в Украине снова поднимутся коммунальные тарифы - в этот раз уже на электричество. Эксперты прогнозируют вал неплатежей и новые шокирующие платежки, а власти советуют оформлять субсидии.

Повышение цен Кабмин объясняет тем, что Украина отказывается от советской системы предоставления комуслуг, когда за все платило государство, и переходит к рыночной системе европейского образца.

Правда, не учитывается, что в Европе тарифы привязаны к зарплатам. И там не платят треть доходов за коммуналку. "Вести" выяснили, какая часть зарплаты в Европе и США идет на оплату коммунальных тарифов. 

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