С 1 апреля в Украине появятся бесплатные лекарства

Лекарства против гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы станут бесплатными для украинцев с определенными заболеваниями. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания правительства, передает Эспрессо.

"С 1 апреля мы запускаем выделение бесплатных лекарств, на это мы выделили полмиллиарда гривень, для украинцев у которых есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа и бронхиальная астма. То есть лекарства для этих хронических больных будут выделяться бесплатно ", - подчеркнул премьер.

Также Гройсман заявил о снижении цен на ряд лекарств.

"1 марта мы вышли на финишную прямую по оптимизации цен на украинские лекарства. Хочу подчеркнуть, что правительство добьется снижения цен на лекарства в Украине по трем нозологиям", - сказал Гройсман.

