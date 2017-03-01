 

С 1 апреля в Украине появятся бесплатные лекарства

01 марта 2017 г. 13:16
Источник: Корреспондент.net
87 просмотров

Лекарства против гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы станут бесплатными для украинцев с определенными заболеваниями. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания правительства, передает Эспрессо.

"С 1 апреля мы запускаем выделение бесплатных лекарств, на это мы выделили полмиллиарда гривень, для украинцев у которых есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа и бронхиальная астма. То есть лекарства для этих хронических больных будут выделяться бесплатно ", - подчеркнул премьер.

Также Гройсман заявил о снижении цен на ряд лекарств.

"1 марта мы вышли на финишную прямую по оптимизации цен на украинские лекарства. Хочу подчеркнуть, что правительство добьется снижения цен на лекарства в Украине по трем нозологиям", - сказал Гройсман.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.