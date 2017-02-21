«С легким паром» по-харьковски: мужчина попутал дома и избил соседа

29-летний мужчина ночью зашел в дом жителя с.Бердянка Зачепиловского района, стал ругаться и ударил хозяина дома. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место выехала СОГ. Установлено, что житель г.Новомосковск Днепропетровской области приехал в гости к матери. Вечером он пошел к школьным друзьям. Там он выпил, и когда возвращался домой, спутал дома. Мужчина зашел в дом к соседу и принял его за любовника жены.

Следователем открыто уголовное производство ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.