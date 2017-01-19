С начала года в пожарах на Харьковщине погибло 7 человек более 50 было эвакуировано

Об этом сегодня сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Игорь Лупандин. В общей сложности в Харькове произошло более 200-т пожаров, 75% - это возгорания в жилых помещениях – многоквартирных и частных домах.
На первом месте среди причин, как обычно, находится неосторожное обращение с огнем. А вот на второе место в этом году вышло нарушение правил эксплуатации печного отопления. Этот фактор, отмечает Лупандин, оставил далеко позади использование населением обогревателей:
Причина по дополнительному обогреву, я имею ввиду вопросы, связанные с обогревателями, они отошли уже на четвертое-пятое месте. То есть первое – практически каждый день 2-3 пожара – это печное отопление. И не только печи каменные, но и те дополнительные, которые устанавливают.