С начала года в пожарах на Харьковщине погибло 7 человек более 50 было эвакуировано

Об этом сегодня сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Игорь Лупандин. В общей сложности в Харькове произошло более 200-т пожаров, 75% - это возгорания в жилых помещениях – многоквартирных и частных домах.

На первом месте среди причин, как обычно, находится неосторожное обращение с огнем. А вот на второе место в этом году вышло нарушение правил эксплуатации печного отопления. Этот фактор, отмечает Лупандин, оставил далеко позади использование населением обогревателей: