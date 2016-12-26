 

С отчетом в университет им. В. В. Докучаева. Олег Ляшко посетил аграрный ВУЗ Харькова

26 декабря 2016 г. 18:41
Автор: Оксана Нечепоренко
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Развитое сельское хозяйство - залог продовольственной безопасности, а без развития сельхознауки это невозможно, уверен Ляшко. Именно поэтому его партия выступила с инициативой не только отметить 200-летие университета на государственном уровне, но и сохранить хозяйственную базу ВУЗа.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии:

Внесено зміни до постанови кабінету міністрів і 10 тисяч гектарів лісу, які належать університету і якісь паразити хотіли приватизувати, ми виключили їх з переліку на приватизацію. Для того, щоб студенти, майбутні лісоводи мали можливість проходити практику.

Радикалы выбили миллиард 800 миллионов гривен из госбюджета на финансирование профтехучилищ в следующем году. Об этом Олег Ляшко сообщил уже студентам и педагогам лицея строительных технологий.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии:

Для того, щоб Україна були успішною, сильною державою, треба, щоб була власна економіка. Власної економіки не буде без високоосвічених кадрів, трудових кадрів. Тому що в нас сьогодні міністрів, губернаторів виписують із-за кордону. Завтра столярів і трактористів будуть з Китаю виписувати.

Не оставлять без внимания профтехучилища Олег Ляшко обещает и в дальнейшем.

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С отчетом в университет им. В. В. Докучаева. Олег Ляшко посетил аграрный ВУЗ Харькова - 26.12.2016

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