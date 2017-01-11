Салтовчане просят у городских властей реконструировать Манжосов яр: горсовет присылает отписки

Манжосов яр, разделяющий несколько микрорайонов Северной Салтовки местные жители уже давно пытаются привести в порядок. О его реконструкции они вот уже несколько лет просят муниципалитет, местных депутатов и лично мэра города. Говорят, сейчас здесь уже просто опасно ходить, ведь лестница находится в аварийном состоянии, которое только усугубляется полным или частичным отсутствием освещения. По вечерам здесь собираются местные алкоголики и наркоманы.

Юлия Ананьева, местная жительница

Человек, вышел из кустов, напугал меня и моих детей, который в руках держал нож. Значит, с этим ножом он направлялся к нам. Благо просто, что сработала фантазия, я подняла руки вверх, начала кричать, что я увидела там знакомого, и человек прошел мимо

Юлия Ананьева недавно даже зарегистрировала петицию на сайте горсовета с просьбой помочь с благоустройством Манжосова яра, но ее обращение соседи не поддержали, оно не набрало даже сотни подписей.

Юлия Ананьева, автор петиции

Я обратилась с петицией на сайте городского головы с просьбой о благоустройстве яра. То есть здесь нужно навести порядок такой, как сделали парк на Родниковой, на улице Натальи Ужвий, там, где Северная 3, то есть привести в порядок

Из муниципалитета, в ответ пришло письмо, в котором чиновники сообщили, что лестницу Манжосова яра реконструировали два года назад, зимой ее посыпают солью, освещение там работает, а мусор и высокую траву убирают во время субботников. Сами петиции, которые в горисполкоме преподносят как достижение местной демократии, тоже абсолютно неэффективны, говорят местные жители. Ведь из огромного количества обращений, оставленных на сайте, 5 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения вопроса властями, собрали лишь несколько. К примеру, петиция о запрете побора в школах. Но и в этом случае результатом ее рассмотрения стала .... памятка для родителей о добровольности всех школьных взносов. И никакой конкретики. Вот и приходится, говорят жители убирать переход между микрорайонами самим, коммунальщиков здесь не видели очень давно. И добавляют, что хотят видеть благоустроенный яр с зоной отдыха, даже нашли нескольких потенциальных инвесторов, но те опасаются приступать к работе, ведь для этого нужны официальные разрешения.

Елена Перова, жительница микрорайона

Мы же не можем вырубить эту посадку, построить здесь дорожки своими силами. И потом, это же городская территория, если мы тут начнем глобально, найдем спонсора, он тут начнет что-то перестраивать, нам скажут "ребята подождите, здесь чья-то территория, что вы тут устраиваете, лавочки эти". Может и нашли бы такого спонсора, но подождите, надо же с городскими властями согласовывать

Более того, даже если инвесторы и меценаты что-то сделают, то в Харькове они могут быть еще и виноваты в этом, в том случае, если вдруг у них испортятся отношения с сильными города сего. И от подобного, как показала недавняя размолвка между мэром Геннадием Кернесом и нардепом Александром Фельдманом, из-за которой Харьков лишился одной из своих "визиток" - Скрипача на крыше, не застрахован никто.