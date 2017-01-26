 

СБУ заблокировала выплаты пенсий умершим гражданам с территории "ЛНР"

26 января 2017 г. 14:06
Источник: Украинские новости
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Служба безопасности Украины заблокировала выплаты пенсий умершим гражданам с территории самопровозглашенной "Луганской народной республики". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Сотрудники СБУ блокировали выплаты пенсий умершим гражданам с временно оккупированных территорий Луганской области", - сказано в нем.

Установлено, что в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти 4 тыс. человек.

В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось 8 млн гривен.

Отмечается, что СБУ зафиксировала факты получения пенсий умерших граждан представителями незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Согласно сообщению, указанные выплаты были прекращены, начисленные деньги возвращены в госбюджет. Указанную информацию СБУ передала Главному управлению Пенсионного фонда в Луганской области.

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