СБУ задержала группу торговцев оружием из района АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали группу торговцев, которые продавали вывезенное из района проведения антитеррористической операции оружие и боеприпасы в нескольких областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Указано, что оперативники Одесского управления СБУ задержали одного из участников группировки во время попытки продажи автомата Калашникова с патронами.

"В ходе одновременных обысков по месту жительства злоумышленников в Одессе, Хмельницком и Черновцах правоохранители обнаружили большой арсенал оружия и боеприпасов, похищенных с военных арсеналов. В частности, изъяты автомат Калашникова, 3 винтовки Мосина, 2 гранатомета РПГ-18, пистолет-автомат "РАК", винтовка с маркировкой "ММГ ВМ", винтовка калибра 32 мм, по 2 пистолета Макарова и "ТТ", пистолет "Форт-12 М" с глушителем, пистолет-пулемет РМ-63 ЯАК", - говорится в сообщении.