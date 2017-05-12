Сегодня в Харькове откроется фан-зона «Евровидение-2017»

12 мая 2017 г. 14:37

Фан-зона «Евровидение-2017. Харьков» будет работать 12-13 мая на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н.В. Лысенко,  сообщили в пресс-службе горсовета.

Харьковчан ждет насыщенная двухдневная концертно-развлекательная программа: выступление вокальных коллективов оперного театра, участников «Лиги смеха», победителя шоу «Х-фактор»  Дмитрия Бабака, рэпера Артема Лоика, вокальный конкурс, дискотека.

Открытие фан-зоны – в 16:00 12 мая.

Кроме того, харьковчане представили родной город в официальной фан-зоне конкурса «Евровидение» в Киеве. На Крещатике установлен презентационный павильон Харькова. Перед ним стоит бренд-волл с основными достопримечательностями города. На экранах транслируется видео о Харькове, гостей встречают харьковчане в традиционных слобожанских костюмах. Киевляне и гости столицы могут взять презентационные материалы о Харькове и посмотреть выставку детских рисунков, которые подготовили школьники 8-13 лет по случаю проведения «Евровидения». Представитель официального фан-клуба конкурса Мигель Бланко отметил, что это очень интересная задумка, и он планирует разместить фото рисунков на официальном сайте фан-клуба.

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