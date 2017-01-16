Сегодня в некоторых районах Харькова нет воды

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16 января 2017 г. 9:59
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 6 января, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.
Киевский район:
ул. Звездная, 34, 36, 40, 42/13, ул. Чкалова, 31, 33, 35, 37, 39, пер. Юрия Кондратюка (Кулика Ивана), 2/10, 9, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, проезд Электроинструментальный, 7, ул. Шевченко, 341 (п. №3, стояк), ул. Продольная, 1 (п. №6), ул. Алчевских (Артема), 20/22 (п. №3) до 20:00 16.01.17 г.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №6, стояк) до 20:00 16.01.17 г.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 16.01.17 г.

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 61 (п. №4) до 17:00 16.01.17 г., ул. Холодногорская, 6, 8 до 20:00 16.01.17 г.

Шевченковский район:
ул. Тринклера, 20 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк) до 17:00 16.01.17 г., ул. Рудаковская, 1-33 (ч/с) до 20:00 16.01.17 г.

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