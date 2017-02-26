Сегодня в Украине отмечают Прощенное воскресенье

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26 февраля 2017 г. 11:30
Источник: Корреспондент
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У православных христиан и греко-католиков последний день Масленицы - Прощеное воскресенье.

Впереди их ожидает 40-дневный пост - большой промежуток времени для очищения души и тела верующего перед важнейшим христианским праздником - Христовым Воскресением.

И первым шагом к такому серьезному испытанию было Прощеное воскресенье, во время которого христиане просили друг у друга прощения за умышленные, а порой и непреднамеренные обиды.

Традиционно в этот день украинцы шли в церковь, где сразу же после службы священник просил прощения у паствы, а она, в свою очередь, у него.

Затем просили прощения у родных, друзей, соседей: "Прости меня" - "Бог простит. И ты меня прости", - звучало в ответ. Просьбу повторяли трижды, а потом целовались и считали, что причиненная перед этим обида потеряла свою греховную сущность.

По сегодняшнему дню ранее ​​прогнозировали погоду на Пасху. Считалось: "Какое Прощеное воскресенье, такая и Пасха".

Напомним, Пасха в 2017 году будет праздноваться 16 апреля.

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