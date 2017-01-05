Семья Михайлишина, которого похоронили на месте Олеся, не знала о могиле поэта, - внук

Семья Владимира Михайлишина, которого похоронили на месте украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы, уверяет, что они не знали о том, что могила, за которую тот платил, принадлежала известному украинцу. В частности, об этом заявил внук Михайлишина Марко Диан, проживающий в Швейцарии, сообщает "Радио Свобода".

"Это было так, что дед себе купил могилу, он умер и мы его похоронили в той могиле, которую он себе купил. А что там кто-то лежал, то нам не было известно. Что там лежал господин Кандыба (Олесь, – ред.), мы не знали", – отметил он.

По словам Диана, о том, чьи именно останки были в могиле, его родители узнали только накануне, однако решили, что уже поздно отменять церемонию захоронения. "Когда мы узнали, то уже, собственно, ничего изменить не могли. Отец так решил", – сказал он.