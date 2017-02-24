Сержанты – авиаторы и лейтенанты. В Харьковском университете воздушных сил прошел досрочный выпуск курсантов

Золотой медалист и один из лучших выпускников университета Дмитрий Федорец учиться в Харьков приехал с Полтавщины. Поздравить молодого офицера сегодня собралась вся семья, родные говорят - в вооруженные силы парень пошел по стопам отца, которому теперь есть чем гордиться. Медаль за доблестную службу и часы от министра обороны Дмитрию вручает начальник университета.

Наталья Федорец, сестра выпускника

У меня взрыв эмоций, я настолько горжусь им, это самый маленький из нас троих, он самый любимый. Это настолько по-украински викоханий, у меня нет слов, меня распирает от гордости.

Уже сегодня Дмитрий отбывает на службу, распределение получил в Хмельницкую область.

Дмитрий Федорец, выпускник Харьковского университета воздушных сил им. И.Кожедуба

Я їду на аеродром тактичної авіації, буду займатися енергозабезпеченням аеродрому, моя посада буде інженер електро-технічного відділення, буду забезпечувати польоти авіації.

Чтобы продолжить военную династию в университет поступала и Юлия Тищенко. Девушек на курсе в этом году всего две, но Юлия все пять лет командовала однокурсниками. На командирскую должность поступает и в Чугуевскую авиационную часть.

Юлия Тищенко, выпускница университета воздушных сил им. И.Кожедуба

Я буду обеспечивать летательные аппараты, моя специальность – авиационное вооружение – это бомбы, ракеты, заряды, все, чем можно вооружить летательные аппараты. Кто-то должен, и обязан защищать нашу Украину, наш город, чтобы все ходили спокійно, ну а кто как не мы?

Папа Юлии - подполковник Иван Тищенко специально отпросился со службы военной части в Сумской области, чтобы поздравить дочь. Говорит, она - в военном деле лет с четырех.

Иван Тищенко, отец выпускницы

Она с самого детства со мной, я выезжал на разминирования, она со мной ездила, везде, даже плакала – папа заступал на дежурство, она со мной на дежурстве была. Лет с четырех, она везде была со мной, с автоматов стреляла, с пистолета.

Специалистов противовоздушной обороны, техников, механиков, операторов радиолокационных станций выпускают досрочно. Всего - почти двести человек.

Андрей Алимпиев, начальник

На жаль, триває війна, триває агресія на нашій території, тому ми повинні мати міцні збройні сили, які дозволять зупинити будь якого агресора, і на сьогоднішній час є потреба в професійних кадрах, які очолюють первинні підрозділи в нових і в тих частинах, які переведені по особливому періоду переведені на штатний військовий час особливий період

Курсанты-летчики выпускаются в этом году после летной практики - за лето и осень им нужно налетать необходимые часы за штурвалом, а в декабре все, кто успешно закончит обучение, станут офицерами.