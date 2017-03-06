 

Северная Корея запустила залпом четыре баллистические ракеты

06 марта 2017 г. 11:21
Источник: Левый берег
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Северная Корея сегодня ночью запустила залпом четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. Три их них пролетели около тысячи километров и упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии, четвертая тоже упала в море, но в другом месте.

Об этом пишет BBC со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абе.

Все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы. Официальный представитель министерства обороны Южной Кореи в интервью южнокорейскому телевидению сказал, что это вполне могли быть и межконтинентальные ракеты.

Предыдущий запуск ракеты КНДР производила 12 февраля. На нем лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Пуск ракеты был объявлен успешным.

Многие эксперты считают, что корейская ракетная программа и программа создания ядерного оружия все-таки продвигаются вперед, и, несмотря на неудачи, в ближайшие несколько лет КНДР сможет получить более-менее надежный носитель с ядерной боеголовкой.

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