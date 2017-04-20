Сезонная замена резины. Специалисты рекомендуют подождать

Сезон замены зимней резины на летнюю в этом году затянулся - половина автомобилистов уже переобулись, часть еще не успели, а некоторые побывали на шиномонтажах уже дважды.

Никита Мирошниченко, продавец-консультант автосервиса АТЛ

Очень много клиентов приехали. Особенно которые на рабочих машинах, кому ехать далеко. Некоторые два колеса переобували. Некоторые два колеса переобували, некоторые полностью переобулись на зимнюю резину, потому что это безопасность.

Владимир

Вот только снег пошел я снова поставил зимние колеса. Можно и на лете ездить Раньше вообще не знали что такое зимняя резина, ездили на всем. Аккуратно нужно ездить. Но на зимней увереннее.

Специалисты говорят - пока погода не нормализуется и среднесуточная температура в течение недели будет стабильной, около 10 градусов тепла - переобуваться рано.

Никита Мирошниченко, продавец-консультант автосервиса АТЛ

Много людей переобулись в летнюю резину, но в эти два дня на ней нежелательной ездить, так как резина не работает. Состояние резины - становится намного жестче, резина становится тверже, увеличивается тормозной путь и все ее характеристики стремятся к нулю

Но смелые харьковские водители уверены - днем вполне уже можно и на "лете" кататься.

Роман

Ну, если не по снегу ездить, то хорошо. Дороги-то открытые, без снега.

Виталий

В таких погодных условиях можно ездить на летней резине, но с учетом дорожного покрытия и времени суток. Ночью был мороз, был гололед, ездить особо нельзя было, только по центральным улицам.

Накануне уже около 8 вечера водители начали жаловаться на гололед и обледеневшие мосты. Около половины 10го на Алексеевском мосту произошли сразу несколько аварий. С места столкновения трех авто один из участников, водитель Вольво, был госпитализирован - травмы не тяжелые. Любителям летней резины в Нацполиции советуют воздержаться от поездок - пока не потеплеет.

Олег Никоненко, зам. нач. ОСМ ГУНП Харьковской обл.

Уникнути поїздок особливо за межі міста та населених пунктів, тому що більша інтенсивність руху транспорту по місту, вона розбиває проїжджу частину, яка буде мокра але не така слизька.

Сегодня ночью синоптики обещают до минус трех, завтра днем небольшой плюс и осадки - снег с дождем.