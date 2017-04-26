Сгоревшие в Покотиловке машины принадлежали работникам суда и прокуратуры

Как стало известно новостям АТН из собственных источников, сгоревшие в Покотиловке машины, около которых нашли корпус гранаты, принадлежали работникам прокураты и суда.

Как сообщал сайт АТН, 26 апреля около 4:10 во дворе многоэтажного дома произошло возгорание двух автомобилей «Тойота Камри» и «Хюндай Гетс». В ходе осмотра места происшествия у одной из машин на расстоянии 10 метров обнаружен предмет, похожий на корпус гранаты «Ф-1». Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194

(Умышленное повреждение или уничтожение имущества) Уголовного кодекса Украины.