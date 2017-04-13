Щенки для Нацгвардии. Волонтеры передали военным немецких и бельгийских овчарок

Красавица Амира пополнила ряды служебных собак буквально на днях. Ей 7 месяцев, кинолог Степан Шишканый рассказывает, его подопечная часто вредничает и показывает характер, но уже отлично научилась выполнять команды "сидеть" и "лежать".

Степан Шишканый, инструктор кинологической группы ВЧ 30-05:

Спокійною цю собаку не назвеш, агресивна, така любить пограти, побігати, на місці не стоїть.

А вот этого щенка Нацгвардии подарили волонтеры в конце прошлого года. Декса привезли из Германии, инструктор обучает его основным командам на немецком языке, это может помочь при задержании преступника, уверяет кинолог Петр Дорошенко. Пес уже успел побывать в АТО, там выполнял задания по охране общественного порядка и показал хорошие результаты.

Петр Дорошенко, ст. инструктор кинологической группы ВЧ 30-05:

Выполняет некоторые задачи, вот были в АТО с ним, уже довольно хорошо справляется с задачей ну конечно, навыки нарабатываем, будем продолжать заниматься. Щенок довольно хороший, схватывает быстро. Несмотря на возраст, можно брать в АТО и справляется нормально.

За последние полгода волонтеры подарили нацгвардейцам десять щенков - это и немецкие овчарки, и бельгийские Малинуа. Пять четверолапых появились еще в конце прошлого года, столько же - в апреле. Пока они проходят общий курс подготовки, затем их будут обучать навыкам по задержанию преступника, а также поиску взрывчатки, наркотиков или оружия.

Анатолий Сабодаш, и.о. нач. кинологической группы ВЧ 30-05:

На данный момент наши военнослужащие занимаются с собаками на розыск, пошук зброї та набоїв и плюс занимаются собаки с розыска заключенных, которые сбежали. Плюс конвоирование, патрулирование по городу.

В данный момент, кинологический центр воинской части 30-05 насчитывает 25 служебных собак.