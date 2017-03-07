Шишкин - не почетный харьковчанин. Решение суда

Член Совета Федерации России, бизнесмен Александр Шишкин и его друг олигарх Павел Фукс стали почетными харьковчанами в августе 2014, уже после оккупации Крыма и вторжения российских войск на Донбасс. Цинизм ситуации подчеркивало то, что Шишкин, будучи сенатором, одобрил все эти действия Кремля. Но Геннадию Кернесу удалось буквально продавить это решение в горсовете. Все потому, говорят активисты, что и Шишкин, и Фукс являются давними бизнес-партнерами городского головы. Но тот факт, что звание почетного харьковчанина получил фактический враг Украины просто возмутило общественность, прокуратура оспорила это решение в суде, и пока иски рассматривались в других инстанциях, громада была уверена, что Шишкин и фукс лишены званий. Но выяснилось, что все это время они продолжали оставаться почетными горожанами. В конце 2016 году это снова стало поводом для бурных обсуждений и прокуратура подала повторный иск.

Елена Мельничук, прокурор прокуратуры №1 г.Харькова

Рішенням ради Національної безпеки й оборони України від 2 вересня 2015 року, про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій саме Шишкіну Олександре генадьовичу, який перебував у списку під номером 165 застосовано таке обмеження як скасування віз, а саме заборонено в’їзд на територію України за дії іноземної особи які створюють реальний або потенційні загрози національним інтересам, нацбезпеки та територіальній цілісності України, сприяють терористичної діяльності або призводять до окупації. Тому виникає питання, дань вдячності кому ми надаємо й кого вшановуємо.

Но в горсовете добровольно отменить свое решение отказались. Представитель горсовета настаивал, депутаты в своем решении руководствовались интересами громады и тем, что Александр Шишкин известный в городе меценат, который жертвовал на Храм Жен Мироносиц. А то, что его статус сомнителен в Украине, так этому не представлено документальных доказательств.

Константин Прокопьев, представитель горсовета

Це рішення депутатів, й депутати не мають права вирішувати щодо наявності або відсутності у діях депутату складу злочину. Це рішення представницького органу.

Но суд, как и два с половиной года назад, счел достаточными аргументы прокуратуры и принял решение об отмене присвоения Шишкину звания почетного харьковчанина.

Татьяна Штих, судья Дзержинского райсуда

Адміністративний позов міста Харкова прокурора міста Харкова до Харківської міської ради, третя особа - Шишкін Олександр Генадьович, про скасування рішення задовольнити. Визначити незаконним та скасувати пункт Харківської міської ради про присвоєння почесний громадянин міста Харкова щодо Шішкина Олександра Генадьовича.

Но одного постановления суда мало, считают активисты, которые добивались лишения Шишкина звания. Это решение должны признать и сами депутаты горсовета, которые на минувшей сессии отказались рассматривать этот вопрос.

Евгений Лисичкин, ГО "Антикорупционный центр"

Ми пам’ятаємо скільки Росію агресором міськраду визнавала, сподіваємось, що окрім рішення суду, рішення суду це добре, але міськрада має визнати саме свою помилку рішення окремим про скасування рішення от 6 серпня 2014 року.

Впрочем, вполне возможно, что депутаты откажутся рассматривать вопрос о статусе Шишкина снова. Тем более, что у них еще есть право на апелляцию, где законность присвоения звания российскому сенатору должна окончательно решиться.