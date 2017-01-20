 

Сход лавины на отель в Италии: спасатели обнаружили шестерых выживших

20 января 2017 г. 13:44
Источник: Новое Время
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В Италии спасатели обнаружили шестерых выживших в отеле Rigopiano, на который 18 января сошла лавина.

Как сообщает Reuters, в данный момент спасатели пытаются вытащить их из-под снега.

Напомним,18 января в Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля.

В момент удара лавины, которая переместила отель на 10 метров, в здании находилось около 30 человек.

Накануне спасатели нашли тела четырех погибших. Также удалось найти двух людей, которые выжили. В момент схода лавины они находились рядом с отелем.

Поисковые работы осложняет сильный снег, который перекрыл подъездные пути к отдаленному отелю.

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