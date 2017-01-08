Сильные снегопады парализовали Турцию: Босфор закрыт, в Стамбуле до 110 см снега

Сильные снегопады и метели парализовали Турцию, в том числе самый крупный город Стамбул.

Как сообщает Hurriyet Daily News, сильные снегопады начались поздно вечером 6 января в Стамбуле, заблокировав движение во многих районах города на несколько часов.

В некоторых районах Стамбула высота снега достигла 110 сантиметров. По состоянию на 8 января снегопады продолжались на всей территории Стамбула.

Кроме того, главное управление береговой охраны из-за тумана, вызванного сильными снегопадами, приостановило движение судов, входящих и выходящих в пролив Босфор. Проход через Босфор заблокирован с 8:55 утра 7 января.