 

Сильные снегопады парализовали Турцию: Босфор закрыт, в Стамбуле до 110 см снега

08 января 2017 г. 18:52
Источник: Новое время
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Сильные снегопады и метели парализовали Турцию, в том числе самый крупный город Стамбул.

Как сообщает Hurriyet Daily News, сильные снегопады начались поздно вечером 6 января в Стамбуле, заблокировав движение во многих районах города на несколько часов.

В некоторых районах Стамбула высота снега достигла 110 сантиметров. По состоянию на 8 января снегопады продолжались на всей территории Стамбула.

Кроме того, главное управление береговой охраны из-за тумана, вызванного сильными снегопадами, приостановило движение судов, входящих и выходящих в пролив Босфор. Проход через Босфор заблокирован с 8:55 утра 7 января.

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