 

Синоптики обещают существенное потепление с 26 апреля

20 апреля 2017 г. 12:13
Источник: Левый берег

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует ухудшение погодных условий 20-21 апреля и существенное потепление с 26 апреля.

Об этом сообщил заместитель директора украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поводу осложнения погодных условий.

"20-21 апреля мы снова ожидаем ухудшение погодных условий в южных, центральных и восточных областях. Дождь с мокрым снегом... Ветер 15-20 м/с. Сохранятся заморозки. 22-25 апреля холодная погода сохранится", - отметил он.

Прокопенко подчеркнул, что существенное потепление на всей территории Украины ожидается с 26 апреля.

По состоянию на 07:00 20 апреля 199 населенных пунктов в пяти областях обесточены в связи с аномальными погодными условиями.

Напомним, Харьков засыпало рекордным количеством снега, а в Запорожье из-за непогоды закрыли международный аэропорт.

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