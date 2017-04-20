Синоптики обещают существенное потепление с 26 апреля

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует ухудшение погодных условий 20-21 апреля и существенное потепление с 26 апреля.

Об этом сообщил заместитель директора украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по поводу осложнения погодных условий.

"20-21 апреля мы снова ожидаем ухудшение погодных условий в южных, центральных и восточных областях. Дождь с мокрым снегом... Ветер 15-20 м/с. Сохранятся заморозки. 22-25 апреля холодная погода сохранится", - отметил он.

Прокопенко подчеркнул, что существенное потепление на всей территории Украины ожидается с 26 апреля.

По состоянию на 07:00 20 апреля 199 населенных пунктов в пяти областях обесточены в связи с аномальными погодными условиями.

Напомним, Харьков засыпало рекордным количеством снега, а в Запорожье из-за непогоды закрыли международный аэропорт.