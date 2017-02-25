Синоптики предупреждают о подъеме уровня рек в западных областях

Украинские синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках западных областей Украины. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«25 февраля, в связи с потеплением и выпадением осадков, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 – 1,0 м над уровнями. Ожидается ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительными подъемами уровней воды на 0,5 – 1,0 м», - говорится в сообщении.

25 февраля, в результате снеготаяния и осадков, на реках Закарпатья на участке Тисы Б. Бычков - Вилок продолжится повышение уровней воды на 1,5 – 2,0 м, в нижних течениях Боржавы – на 0,4 – 0,8 м над уровнями. В нижних течениях Боржавы ожидается дальнейшее содержание воды на пойме, возможны подтопления сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодороги Шаланки - Б. Комяты (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской области).

«25 – 26 февраля, в связи с оттепелью и снеготаянием, на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 0,7 м над уровнями. Ожидается разрушение ледовых явлений, местами ледоход. На отдельных пониженных участках берегов возможен начальный выход воды на заводь», – предупредили синоптики.

Кроме того, в течение 25 – 27 февраля ожидается продолжение развития весеннего паводка с подъемом уровней воды над уровнями на участке Днестра Галич – Залещики на 0,3 – 1,3 м, на участке Залещики – начало Днестровского водохранилища ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, возможно образование заторов льда с дополнительным подъемом возле Залещиков на 1,0 – 2,0 м, Рухотин – Жванец 2,0 – 4,0 м. К тому же, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 – 1,0 м, возле с. Литовиж на 1,0 – 1,5 м, местами возможен выход воды на заводь; на реках бассейна Припяти в пределах (Волынской, Ровенской обл.) на 0,3 – 1,0 м, разрушение ледового покрова, местами выход воды на пойму, затопление сельхозугодий.