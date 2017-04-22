Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 23-25 апреля 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, сегодня, 22 апреля 2017 года, в Украине сохранится холодная погода. В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ночью ожидаются заморозки 0-5 градусов.

"Ночью 23 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей повсюду, на остальной территории страны местами на почве и в воздухе заморозки 0-3 градуса, 24 апреля в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, 25 апреля кроме крайнего юга, заморозки 0-5 градусов", - говорится в сообщении.

