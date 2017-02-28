Синоптики рассказали украинцам о погоде в первый день весны

Март начнется в Украине с тепла, которое придет с юго-запада Европы. В большинстве областей будет солнечно, только на западе страны днем начнется дождь и немного усилится ветер, сообщил Укргидрометцентр.

В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Ночью, утром в южной и восточной части местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе местами 5-8° тепла, днем 9-14°, в восточных и Сумской областях 5-10°. в Карпатах 1-6.

В четверг, 2 марта, ночью в западных областях умеренный дождь, в Карпатах - мокрый снег, утром, днём в северных, местами и в центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью, утром на юге и востоке местами туман. Ветер южный с переходом на западе на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 6-11°, на юге и востоке 10-15° тепла; в Карпатах ночью и днём около 0°.