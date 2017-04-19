 

Скандал в стенах горсовета: "разборки" между мэром и Лесиком

19 апреля 2017 г. 10:42
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На заседание сессии пришел Андрей Лесик, который был лишен мандата, но отстоял свое депутатство в суде.

Геннадий Кернес не дал ему выступить, заявив что тот клоун и не имеет права на выступление. После чего градоначальник пообещал вызвать полицию, но раньше правоохранителей пришла личная охрана Кернеса, которая силком вынесла Лесика из зала.

Лесик упал в коридоре и заявил, что ему травмировали ногу. Он потребовал вызвать скорую и полицию. Последние прибыли в считанные минуты и Лесик написал заявление.

Видео: 

Андрей Лесик. Вынос

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