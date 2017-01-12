 

Скелет немецкого врача, проводившего опыты над узниками Освенцима, стал учебным пособием для студентов

12 января 2017 г. 10:56
Источник: 112.UA
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Скелет немецкого врача Йозефа Менгеле, проводившего преступные медицинские опыты над узниками концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны, стал учебным пособием для студентов медицинского института бразильского города Сан-Паулу, сообщает The Guardian.

Прозванный Ангелом Смерти Менгеле, жертвами которого стали десятки тысяч узников, в том числе детей, сумел после войны бежать в Латинскую Америку и умер в 1979 году от инсульта, купаясь в океане.

В 1985 году останки Менгеле были идентифицированы доктором Даниэлем Ромеро Муньосом и с тех пор хранились в институте, так как родственники не желали перевозить их в Германию.

"Кости будут полезны в обучении тому, как исследовать останки человека и сопоставлять их с данными, имеющимися о нем", — пояснил Муньос.

Интерес для студентов представляет не столько страшная биография нацистского преступника, сколько данные о травмах, полученных им при жизни.

"К примеру, исследуя останки Менгеле, мы обнаружили трещину в левой части таза, которая соответствует данным о переломе в результате аварии на мотоцикле в Освенциме. Кроме того, на левой скуле присутствует небольшое отверстие – последствие перенесенного синусита", — рассказал доктор. 

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