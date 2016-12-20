Скидка на каждый литр бензина или дизельного топлива - в Харькове провели акцию под названием "День выгоды"

Скидка 2 гривны на каждый литр бензина или дизельного топлива - сеть АЗС "SunOil" провела в Харькове акцию под названием "День выгоды". Первые клиенты заправки на проспекте Льва Ландау говорят - скидка существенная и приятная для кошелька, особенно с учетом хорошего качества.

Владимир, водитель:

Я заправлялся на 400, соответственно если посмотреть, 43 - это неплохо, возможно еще сейчас залью, если хватит места в баке.

Дмитрий, водитель:

Вот на низких оборотах очень чувствуется качество бензина, начинается цокотение, глохнет машина, вот этого на этом бензине нет.

А вот постоянные клиенты "SunOil", говорят представители сети, могут покупать бензин, дизель или газ по специальной цене каждую неделю.

Анна Кривцова, представитель АЗС "SunOil":

Наша программа лояльности предоставляет регулярные скидки, а также каждую пятницу, субботу у нас проводится акция - минус гривна с одного литра.

Заправки крупной сети на сегодняшний день представлены в 8 регионах Украины. В Харькове и области АЗС "SunOil" открылись относительно недавно, в нашем регионе сеть насчитывает 11 заправочных станций.