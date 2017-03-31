Сколько боеприпасов вывезли из Балаклеи и перенесут ли военный арсенал?

Больше двух десятков отделений - в полях и два отделения в населенных пунктах. Пиротехники уже который день продолжают разминирование территорий вблизи военного арсенала в Балаклее. Специалисты ГСЧС говорят, точного прогноза когда завершат работы в городах, селах и поселках пока дать не могут. Некоторые участки уже очищены от боеприпасов полностью, но есть зоны, которые практически усеяны снарядами.

Олег Бондарь, нач. упр. орг. пиротехнических работ и разминирования ГСЧС в Хар. обл.:

Нашими підрозділами піднято і передано представникам Збройних Сил для подальшого знищення 2 448 вибухонебезпечних предметів.

Часть боеприпасов находится глубоко под землей, поэтому их извлекают с помощью специальной техники, основная масса пиротехников в данный момент занимается разминированием полей Балаклейщины, чтобы фермеры могли начать посевную. Продолжается работа и в населенных пунтках, но количество заявлений от жителей значительно уменьшилось по сравнению с началом недели, говорят спасатели.

Олег Бондарь, нач. упр. орг. пиротехнических работ и разминирования ГСЧС в Хар. обл.:

Було здіснено подворовий обхід, але будинки, куди не могли потрапити сапери в зв'язку з тим, що люди знаходились в евакуації і зараз повертаються, там ще вилучаєм боєприпаси, якщо люди дзвонять на єдиний номер 101.

Во время пожара, 70 процентов снарядов, хранившихся на арсенале, были уничтожены. Такую информацию накануне обнародовал министр обороны Степан Полторак. Теперь перед ведомством стоит дилема - ликвидировать ли склад полностью, как это было после взрывов в Лозовой, или перестраивать его и наполнять снова. В министерстве говорят о необходимости наращивать свобственное производство боеприпасов, а значит их придется где-то размещать. И хотя сами балаклейцы высказываются против возвращения арсенала, областное руководство, признают в облгосадминстрации, в этом вопросе не имеет права голоса.

Юлия Светличная, губернатор:

Военная база находится полностью в ведомстве министерства обороны, поэтому все решения, которые сопряжены с этим объектом, будет принимать министерство обороны.

А вот жители Балаклеи, чьи дома которых серьезно пострадали после взрывов, рассказали, что готовят коллективное обращение с требованием перенести ракетно-артиллерийский арсенал на более безопасное расстояние от населеных пунктов. Кроме того, соответствующая петиция зарегистрирована и на сайте Президента Украины.