Сколько стоит символ Нового года

В преддверие новогодних праздников количество «охотников» за соснами и елями заметно возрастает, отмечают в лесничествах. За незаконный сруб в этом году уже привлекли к ответственности порядка 70 человек.

Сергей Желтоног, начальник отдела охраны и защиты леса ГП «Обл. управление лесного и охотничьего хозяйства»:

У нас, в текущем году уже, получается, работниками государственной охраны выявлены и привлечены к ответственности 69 граждан, которые совершили рубку хвойных насаждений на новогодние елки. Ущерб от этих рубок сразу можно сказать 10 тысяч гривен. Штрафы наложены на виновных административные в размере 6 тысяч гривен.

Чтобы контролировать незаконные проникновения охране приходится то и дело патрулировать по периметру на внедорожниках, говорит директор предприятия Руслан Чагаровский, а учитывая огромную территорию лесхозов, Октябрьский, к примеру, имеет протяженность 168 километров, приходится прибегать и к современным технологиям.

Одна из последних обновок - дрон, позволяющий перемещаться на огромные расстояния в считанные минуты.

Несмотря на хрупкую, на первый взгляд, конструкцию он с легкостью преодолевает отметку в 400-500 метров в высоту, а в режиме турбо развивает скорость до 70-ти километров в час. Дальность действия устройства - три с половиной километра, напоминает технические характеристики Дмитрий Диденко. Особенно полезная функция, по мнению инженера, - видеофиксация происходящего и использование отснятого материала в качестве доказательств.

Дмитрий Диденко, и.о. главного инженера КП «Октябрьский лесхоз»:

Заметно все отлично. Видеокамера пишет. Качество съемки отличное. То есть сразу все передаются данные на пульт. То есть человек может сразу среагировать пульта. Куда ему двигаться, что делать, какие меры предпринять. По цене обошлась она 47 тысяч - это полная комплектация дрона с планшетом, плюс покупали еще дополнительно аккумуляторы.

При этом, купить деревце можно легально за символическую сумму, уверяют в областном управлении. Так, в лесничестве метровая елка обойдется в полсотни гривен, а двухметровая красавица - 70- 80.

Алексей Шаповал, зам. нач. отд. Лесного хозяйства ГП «Обл. управления лесного и охотничьего хозяйства:

В этом году планируем заготовить и реализовать лесхозами области 30 тысяч, ну до 50ти тысяч насаждений для новорічних ялинок. Цена средняя не изменится. То есть она останется в пределах 50 гривен - это метр, полтора. Ну то есть чем больше, тем дороже понятное. Елки можно купить во всех лесничествах, во всех лесхозах, с лесосек там, если лесосека возле дороги бывает практика, ну на базарах там. В районах устраивают ярмарки, лесхозы иногда участвуют.

А вот у торговцев на «елочных базарах», которыми сейчас изобилуют практически все районы Харькова, расценки на порядок выше.

Марина, реализатор елок:

Скажите, а почем вообще продаете? - От ста пятидесяти гривен. А до скольки? - Пятьсот, шестьсот. А от чего зависит? - От красоты, от размера. А вот такая елка сколько будет? - Двести гривен, сто восемьдесят. А вообще берут харьковчане? - Берут.

Вадим, реализатор елок:

А почем вообще? - Сто пятьдесят и выше. В зависимости от? - От высоты, от пышности. А откуда везете? - Это Полтавская область привезли, с лесного хозяйства. - Скажите, а вы можете какие-то документы показать? - Документы сейчас человек отошел, подъедет, привезет.

Правда, ряд точек реализует «хвойные» без бирок, а стало быть, никто не даст полной гарантии, что купленная вами ель ваши деньги не пойдут в карман браконьерам.

Сергей Желтоног, нач. отд. Охраны и защиты лес ГП "Обл. управления лесного и охотничьего хозяйства»:

Повинно бути клеймо, повинна бути бірка. В принципі у продавця можна затребувати, щоб він пред’явив товарно-транспортну накладну, якщо є якісь сумніви. Повинен продавець мати при собі документ; оригінал або належним чином завірену копію згідно з якої можна встановити, що це законний документ. Тим більше має бути ще радіологічний сертифікат, який підтверджує, що ялинка з екологічно чистої території.

А чтобы новогоднее дерево радовало дольше, его рекомендуют поместить в ведро с мокрым песком, это позволит подольше сохранить его свежесть.