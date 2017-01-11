 

Следком РФ задержал главу отдела полиции по делу об отравлении Боярышником в Иркутске

11 января 2017 г. 19:06
Источник: Новое Время
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В деле о массовом отравлении настойкой Боярышник в Иркутске задержан начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 города Денис Черемисин.

Его задержали, на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Против Черемисина возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей гибель людей.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря.

По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство Концентрат для ванн Боярышник.

Позже власти Иркутска объявили режим чрезвычайной ситуации.

В российском Иркутске по уголовному делу были задержаны девять продавцов концентрата Боярышника.

По последним данным жертвами суррогата стали 71 человек.

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