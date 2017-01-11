Следком РФ задержал главу отдела полиции по делу об отравлении Боярышником в Иркутске

В деле о массовом отравлении настойкой Боярышник в Иркутске задержан начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 города Денис Черемисин.
Его задержали, на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Против Черемисина возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей гибель людей.
Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря.
По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство Концентрат для ванн Боярышник.
Позже власти Иркутска объявили режим чрезвычайной ситуации.
В российском Иркутске по уголовному делу были задержаны девять продавцов концентрата Боярышника.
По последним данным жертвами суррогата стали 71 человек.