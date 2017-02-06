 

Смерть человекам. Китайская компания заменила роботами 90% персонала

06 февраля 2017 г. 11:17
Источник: Новое Время

Руководство фабрики в городе Дунгуань заменило 90% своих сотрудников на роботов и автоматизированные системы.

После этого решения производство на фабрике выросло на 250%, сообщает ZME Science.

По данным издания, Changying Precision Technology Company специализируется на производстве мобильных телефонов и использует автоматизированные производственные линии. Завод проектировался для занятости 650 сотрудников, но в настоящее время лишь 60 человек получают всю работу, в то время как роботы делают все остальное. Ло Вэйцян, генеральный директор компании, говорит, что количество необходимых сотрудников сократится до 20.

Несмотря на сокращение персонала, фабрика не только увеличила производство оборудования на 250%, но и уменьшила количество брака. Объемы бракованной продукции сократились примерно на 80%, поскольку человеческий фактор исключили из производства.

Основной проблемой такого решения журналисты видят рост безработицы и социальных протестов в Китае, поскольку новую работу уволенным с фабрики людям компания не предложила.

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