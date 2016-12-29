 

Смертельное ДТП на Салтовском шоссе: водитель внедорожника будет ждать суда в СИЗО

29 декабря 2016 г. 17:16
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Киевский райсуд  Харькова определил  меру пресечения водителю внедорожника,  который 27 декабря совершил два ДТП, в результате одного из которых погиб младенец.

Мужчина определили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,  сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как сообщалось ранее, в районе 173 дома по Салтовскому Шоссе внедорожник Toyota выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение в автомобилем ВАЗ, в котором ехала семья. На месте погибла 8-месячная девочка, родители ее были доставлены в больницу. 35-летний отец малышки от полученных травм сегодня ночью умер, мама погибшего ребенка остается в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации прокуратуры Харьковской области, готовится переквалификация уголовного производства с части 2 на часть 3 ст. УКУ.

Также сегодня стало известно,  что  в больнице скончался отец малыша.
 

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