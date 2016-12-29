Смертельное ДТП на Салтовском шоссе: водитель внедорожника будет ждать суда в СИЗО

Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения водителю внедорожника, который 27 декабря совершил два ДТП, в результате одного из которых погиб младенец.

Мужчина определили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как сообщалось ранее, в районе 173 дома по Салтовскому Шоссе внедорожник Toyota выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение в автомобилем ВАЗ, в котором ехала семья. На месте погибла 8-месячная девочка, родители ее были доставлены в больницу. 35-летний отец малышки от полученных травм сегодня ночью умер, мама погибшего ребенка остается в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По информации прокуратуры Харьковской области, готовится переквалификация уголовного производства с части 2 на часть 3 ст. УКУ.

Также сегодня стало известно, что в больнице скончался отец малыша.

