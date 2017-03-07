Смертельные ворота: немцы отрицают свою причастность к их установке

Трагедия в модульном городке произошла в воскресение - футбольные ворота во время игры упали на вратаря, 13-летнего Кирилла. Травмы оказались не совместимы с жизнью. По словам очевидцев, объемную конструкцию свалил ветер - они были плохо закреплены, и уже неоднократно падали. По мнению живущих в городке переселенцев, ответственность за смерть подростка лежит на коммунальщиках, а вот в мэрии говорят, это не их зона ответственности. Мол, ворота - это подарок немецкой стороны, которая финансировала строительство городка.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по социальным вопросам

Насколько я проинформирована - эта площадка, такой своеобразный подарок немецкой стороны модульному городу. Будет техническая экспертиза, будут документы проверяться. кто делал эту площадку, подрядчик кто это делал - это киевская фирма, потому что немецкая сторона старается работать со своими подрядчиками, которым она доверяет.

При этом в мэрии настаивают - смерть мальчика, это скорее всего, несчастный случай. Однако полиция все же открыла уголовное производство сразу по двум статьям - халатность и убийство несовершеннолетнего. Поэтому вопрос о поиске виновных не является риторическим. А вот немецкая сторона, которая финансировала строительство городка, говорит, мэрия безосновательно пытается переложить вину на них - футбольное поле с воротами около поселения переселенцев появилось позже того, как городок уже был передан на баланс городу.

Вольфганг Мессингер, генконсул ФРГ

По информации, которую я получил, площадка перешла в собственность коммунального предприятия в декабре 2015 года. Без ворот. И ворота были построены только потом. И ответственность коммунального предприятия.

Кто именно установил ворота, теперь установит следствие. Но при этом в мэрии теперь настаивают - ответственность за жизнь детей лежит не только на чиновниках, но и на самих родителях, которые видели, что ворота небезопасны, но отпустили детей играть на поле.