 

СМИ назвали самую красивую женщину в мире

20 апреля 2017 г. 8:10
Источник: Корреспондент
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Американская 49-летняя актриса Джулия Робертс была признана самой красивой женщиной в мире по версии издания People. Результаты были обнародованы по итогам составления ежегодного рейтинга и опубликованы на официальном сайте People.

"Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященного рейтингу "Самые красивые в мире", и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой", - отмечается в статье на сайте издания.

В данном заявлении авторы издания довольно прозрачно намекают на самый популярный фильм с участием Робертс - "Красоткой" (Pretty Woman).
Известно, что за последнюю четверть века актриса получает этот титул от издания пятый раз.

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