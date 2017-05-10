СМИ: Полковника СБУ в Мариуполе взорвала женщина

10 мая 2017 г. 16:14
Источник: Корреспондент.net
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Заместителя начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области полковника Александра Хараберюша, который погиб 31 марта при взрыве машины радиоуправляемой магнитной миной, могла взорвать женщина. Об этом заявил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По данным источников журналиста, расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант.

"Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения", - написал Бутусов.

Также журналист подчеркивает, что почерк похож на убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета.

"К сожалению, установить мину было не сложно. Семья Хараберюша оставила в 2014-м Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны, конечно, у машин во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников", - добавляет журналист.

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