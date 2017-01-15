Снегопады в Украине: на западе фиксируют критический уровень аварийности

В результате снегопадов в Украине на западе страны и в Луганской области фиксируют критический уровень аварийности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в Facebook.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы - 66. Критический уровень аварийности - в пяти областях, напряженная обстановка - в еще пяти регионах. Критической по уровню аварийности ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10% до 50%) зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.