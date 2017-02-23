Соцсети "взорвало" похищение депутата Гончаренко

В соцсетях бурно восприняли похищение и молниеносное освобождение депутата от БПП Алексея Гончаренко.

Об этом свидетельствует настоящий шквал комментариев в Facebook.

В интернете считают, что Гончаренко нашли слишком быстро, так сказать "не выдержав паузу" и тем самым не дали пошутить о его похищении всем желающим.

Также в сети строят догадки о том, где на самом деле был депутат и каким образом его удалось спасти. Многие склоняются к варианту событий, где похититель и спаситель - один и тот же человек, в частности, сам Гончаренко.

Также в сети стоят другие невероятные теории: о похищении депутата инопланетянами или о том, что его съела Надежда Савченко.