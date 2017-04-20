 

Соединяя Украину с миром. В Харькове открылся новый терминал крупной международной компании

20 апреля 2017 г. 18:36
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Соединяя Украину с миром. В Харькове открылся новый международный терминал DHL Express. Он оборудован по образцу офисов компании в других странах мира и является ярким примером корпоративного стиля DHL.

Вадим Гавриленко, дир. офиса DHL Express в Харькове:

Мы обслуживаем уже не только Харьков и Харьковскую область, а также и Донецкую, Луганскую, Сумскую область. иИпланируем здесь открыть региональную сортировочную станцию, посадить здесь инспекторов таможенной службы.

DHL Express работает в Украине более двух десятков лет, основная часть клиентов - представители бизнеса. Это одна из крупнейших компаний, которая максимально быстро выполняет экспресс-доставку по всему миру - авиапарк DHL Express насчитывает 250 самолетов и свыше 30 тысяч автомобилей.

Вадим Сидорук, ген. директор АО "DHL Интернешнл Украина":
 

Если мы говорим, что где-то остановился завод и должна прилететь запчасть, естесственно, там вопрос о цене не настолько важен, как скорость доставки. Это прежде всего, наши основные потребители - которые ценят скорость и готовы платить за скорость.

Заказать срочную доставку крупного груза или документов можно по адресу улица Марьинская, 3А.

Видео: 

В Харькове открылся новый терминал крупной международной компании - 20.04.2017

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