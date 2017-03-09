Сортировка мусора по-европейски, или общий бак по-старинке: будущее харьковских отходов

В начале 2016 года на сайте харьковского горсовета появилась информация, что в городе разрабатывается система раздельного сбора мусора. Власти сообщали, что на тот момент было закуплено двадцать семь мусоровозов европейского образца и обновлялись контейнеры для сбора отходов. Спустя год харьковчане все так же выбрасывают мусор в общий бак: бутылки, бумага, стеклянные предметы - все отправляется на свалку в одном контейнере. Хотя жители города уверяют, они готовы разделять отходы.

Вероника, пенсионерка

Конечно, мы бы придерживались уже, сортировали, выбрасывали отдельно, это точно

Олег Петюшенко, строитель

Было б конечно хорошо, как в Европе сделано. Допустим стоит три контейнера, один для стеклотары, один для пластика, один для бытовых отходов и вот как у нас для строймусора, было бы вообще замечательно

В некоторых районах города все же были установлены клетки для пластиковых бутылок и прочих отходов, но со временем их начали демонтировать. Представитель одной из компаний, работавших в сфере раздельного сбора мусора сообщил, что его компания ушла из Харькова, как и, впрочем, и их конкуренты. Причина проста - отсутствие выгоды и места на городских свалках. Но экологи уверныи, что такой сбор мусора может быть полезен самим же жителям города.

Анна Глущук, эколог

Мы имеем сейчас большие тарифы за коммунальные услуги. Для того, чтобы тарифы были меньше, включается вот, раздельный сбор мусора устанавливается и переработанные как бы отходы, они изымаются из квартплаты. Поэтому люди просто меньше платят за квартиру. В Германии люди получают за это доход

Пока власти пытаются разработать программу сбора мусора и внедрить ее в городе, в области первые шаги к этому делают в школах. Эко-активист Михаил Давыдов рассказывает, все началось с лекции в родной школе, в ней парень затронул проблему сбора мусора и улучшения экологии.

Михаил Давыдов, активист

Через некоторое время я пришел в школу и увидел, что находятся такие контейнера специальные для сортировки бумаги и батареек и которые в дальнейшем потом директор ну как-то связывается с частными предпринимателями и отправлял на Харьков для переработки. Что и помогало сортировке отходов и в то же время школа ну получала какую-то прибыль

Выруученные деньги школа тратит на закупку канцелярских принадлежностей. Несмотря на то, что мусор может приносить доход, городские власти не торопятся внедрять систему. В своем ответе на информационный запрос департамент жилищного хозяйства сообщил, что двадцать семь закупленных мусоровозов пока работают на вывозе бытовых отходов. Также город закупил около трех тысяч евро-контейнеров, в этом году планируют добавить еще столько же. Вместо того, чтобы заключить договоры с уже существующими переработчиками, которых в области больше пятидесяти, муниципальная компания по обращению с отходами построит собственный комплекс. Стоимость строительства составит более двадцати восьми миллионов долларов, выделенных международным банком реконструкции и развития. Таким образом в самом благоприятном случае раздельный сбор мусора будет введен в Харькове в конце следующего года, именно тогда планируют достроить перерабатывающий комплекс.