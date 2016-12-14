Специалисты и спонсоры есть, а закона - нет. В Харькове на базе Домов ребенка хотят создать Центры реабилитации и детские хосписы

Полную трансформацию домов ребенка в специальный центр реабилитации для детей с особыми потребностями, в Харьковской области можно провести лишь за несколько месяцев. В этом уверен директор одного из них Роман Марабян. Практически все харьковские Дома ребенка уже готовы к машстабным реформам и давно оказывают дополнительные медицинские услуги для детей с тяжелыми заболеваниями. Но полноценно функционировать как медицинское учреждение, а не просто место временного пребывания ребенка не могут - законодательство отстает от изменений, которые происходят в обществе. Поэтому, отмечает Роман, он и его коллеги давно ждут серьезного шага от правительства.

Роман Марабян, дир. специализированного Дома ребенка №1:

Как только мы получим новую правовую форму - это позволит нам оказывать выездные услуги, которые мы сейчас не можем оказывать в Доме ребенка, оказывать услуги консультативные, наши специалисты будут оказывать услуги для деток с особыми потребностями, которые живут недалеко от нашего Дома ребенка. Выездные бригады будут ездить по области, обслуживать семьи.

Создание на базах Домов ребенка Центров реабилитации или хосписной помощи, подчеркивают коллеги Романа, это серьезный шаг на пути к европейским ценностям. В развитых странах мира дети с особыми потребностями не являются изгоями, а социально-активны - обучаются, общаются с людьми, благодаря специалистам впервые начинают ходить или говорить. Над этим уже работают в Харькове, говорят специалисты, при чем не только с ребенком, но и с родителями, которые нуждаются в помощи не меньше.

Игорь Титаренко, гл. врач. обл. спец. Дома ребенка "Зеленый гай":

Родители раньше не знали куда им пойти. Куда им приткнуться с этим ребенком. После того как ребенок пробыл у нас три месяца, а то и больше. И когда родители видят, что ребенок продвигается, ребенку лучше, ребенку оказывается помощь, они более прочно стоят на ногах и понимают, что ребенком можно и нужно заниматься.

Чиновники говорят, уже есть международные инвесторы, которые готовы оказать помощь в обучении персонала для Центров реабилитации или хосписов на базе харьковских Домов ребенка, а также помочь с медицинским оборудованием. Кроме того, уверяют, что средств для их финансирования из местного бюджета тоже хватит. Поэтому в обладминистрации подчеркивают, на данном этапе главная пробелма - изменения в законодательстве.

Светлана Коваленко, гл. спец. управления охраны здоровья ХОГА:

Цей заклад повинен внестись в наказ МОЗ і повинен будти зареєстрований в Міністерстві юстиції і це дає нам змогу перетрансформувати будинок дитини саме в хоспіс, а бо в центр реабілітації.

Когда конкретно появятся новые правовые нормы, говорят в харьковских Домах ребенка, пока все еще остается под вопросом, но в Министерстве охраны здоровья сообщили, что над этим активно работают, правда конкретных сроков не называют.