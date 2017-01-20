Спецслужба задержала "чиновницу ЛНР", которая пыталась оформить себе украинскую пенсию

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на пункте пропуска Меловое Луганской области псевдопереселенку, которая пыталась попасть на подконтрольную Украине территорию.

Как рассказали в спецслужбе, женщина, которая постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась "старшим помощником начальника пенсионного отдела" одного из бандформирований пророссийской террористической организации "ЛНР".

"В 2016 году она уволилась со "службы", оформила пенсию от псведореспубликы и попыталась оформить также украинскую пенсию, планируя вернуться на временно оккупированные территории", - сообщили в СБУ.

Кроме того, во время общения с правоохранителями женщина отрицала оккупацию Луганской области российскими боевиками, однако подчеркивала при этом, что она является гражданкой Украины.