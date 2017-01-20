 

Спецслужба задержала "чиновницу ЛНР", которая пыталась оформить себе украинскую пенсию

20 января 2017 г. 11:43
Источник: Новое Время
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на пункте пропуска Меловое Луганской области псевдопереселенку, которая пыталась попасть на подконтрольную Украине территорию.

Как рассказали в спецслужбе, женщина, которая постоянно проживает в Луганске, после начала боевых действий в 2014 году устроилась "старшим помощником начальника пенсионного отдела" одного из бандформирований пророссийской террористической организации "ЛНР".

"В 2016 году она уволилась со "службы", оформила пенсию от псведореспубликы и попыталась оформить также украинскую пенсию, планируя вернуться на временно оккупированные территории", - сообщили в СБУ.

Кроме того, во время общения с правоохранителями женщина отрицала оккупацию Луганской области российскими боевиками, однако подчеркивала при этом, что она является гражданкой Украины.

 

Видео: 

СБУ затримала чиновницю т.зв. «ЛНР», яка намагалася оформити українську пенсію

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